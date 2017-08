Union au sommet... du Harbour Bridge

<p>Un jeune couple d'Ecossais a célébré son mariage mardi au sommet du Harbour Bridge de Sydney. Stephen Tierney et Claire Tullen ont bravé les rafales de vent et la pluie pour devenir le premier couple à échanger ainsi ses voeux sur le célèbre pont. /Photo prise le 3 juin 2008/

SYDNEY (Reuters) - Un couple d'Ecossais a bravé mardi les rafales de vent et la pluie pour devenir le premier à échanger ses voeux au sommet du célèbre Harbour Bridge de Sydney.

Equipés de harnais, Stephen Tierney, âgé de 27 ans et Claire Tullan, d'un an son aînée, ont rejoint le lieu de la célébration après une escalade de quelque 134 mètres, l'alliance de la mariée étant elle aussi assurée grâce à une corde de sécurité, au cas où...

"J'ai toujours voulu me marier dans un endroit original", a expliqué la jeune mariée à Network Seven television, une chaîne australienne, en précisant qu'elle avait depuis longtemps envie de visiter Harbour Bridge et qu'elle pensait que ce serait extraordinaire de s'y marier.

D'après le site internet news.com.au, les deux jeunes Ecossais ont contacté l'année dernière BridgeClimb, la compagnie qui exploite le pont - l'un des monuments les plus reconnaissables et peut-être les plus romantiques du monde, avec sa vue panoramique sur Sydney - pour soumettre leur projet de mariage.

Ils ont ainsi ouvert la voie à d'autres unions au sommet, un porte-parole de BridgeClimb ayant déclaré au site australien "Nous pourrons proposer aux couples des 'escalades de noces' très bientôt".

Bappa Majumdar, version française Myriam Rivet