Un quart de siècle de culture populaire américaine aux enchères

par Michelle Nichols

NEW YORK (Reuters) - Cela a tout pour être la collection d'objets cultes contemporains la plus complète, du pistolet qui a servi à abattre l'assassin de John F. Kennedy au chapeau de la Méchante sorcière de l'Ouest dans le film "Le Magicien d'Oz".

Tous ces objets de légende, amassés depuis 25 ans par le promoteur américain Anthony Pugliese, seront mis aux enchères en mars à Las Vegas.

Le président de la maison d'enchères new-yorkaise Guernsey, Arlan Ettinger, a déclaré que la collection de 850 lots pourrait atteindre plus de 5 millions de dollars lors des enchères qui se tiendront les 15 et 16 mars au Palms Resort and Casino.

"Cette collection est aussi alléchante qu'elle n'en a l'air", a affirmé Ettinger, non loin de la statuette en résine du "Faucon Maltais" posée sur son bureau à côté du revolver utilisé pour tuer Lee Harvey Oswald, l'assassin de John F. Kennedy, et de l'épée qui a servi dans le film oscarisé "Braveheart".

"La plupart des collections ne comprennent qu'un ou deux objets exceptionnels", a-t-il dit. "Dans cette collection, il y a cent objets, et chacun d'entre eux aurait été une attraction en soi partout ailleurs".

Il estime que le revolver Colt Cobra utilisé par Jack Ruby pour tuer Oswald en 1963, quelques jours après l'assassinat de Kennedy, pourrait atteindre plusieurs millions de dollars à lui seul.

Avis aux amateurs - la veste que portait John Lennon dans le clip de la chanson "Imagine", la robe de mariée de Madonna dans le clip "Like a Virgin", un costume de Superman porté par Christopher Reeve et un pinceau d'Andy Warhol seront également mis aux enchères.

Ettinger a expliqué que Pugliese mettait en vente sa collection parce que "cela a été sa passion, mais que désormais elle passe après" un projet d'immobilier écologique sur lequel il travaille.

Dans cette caverne d'Ali Baba, on trouve également le badge de l'ancien directeur du FBI J. Edgar Hoover, une perruque portée par Elizabeth Taylor dans le film "Cléopâtre", la veste en cuir de l'acteur Brandon Lee qu'il portait quand il a été accidentellement abattu sur le tournage de "The Crow", ainsi que le Saint Graal utilisé dans "Indiana Jones et la dernière Croisade".

Version française Mathilde Gardin