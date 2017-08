Un New-Yorkais élit domicile dans un magasin Ikea

<p>Un New-Yorkais de 31 ans, Mark Malkoff, a pris au mot un slogan publicitaire d'Ikea ("Prêt à profiter de nous?") et s'est installé dans un magasin de cette marque à Elizabeth, dans le New Jersey. /Photo prise le 8 janvier 2008/

NEW YORK (Reuters) - Un New-Yorkais a pris au mot un slogan publicitaire d'Ikea ("Prêt à profiter de nous?") et s'est installé dans un magasin de cette marque à Elizabeth, dans le New Jersey.

Mark Malkoff, 31 ans, y a élu domicile pour une semaine, avec la bénédiction d'Ikea, le temps que son appartement soit désinfecté par fumigation. Ceux de ces amis étaient trop exigus pour l'accueillir et les hôtels trop chers.

Selon son site internet www.marklivesinikea.com, son appartement regorgeant déjà d'équipements Ikea, vivre dans un magasin ne change pas grand chose, si ce n'est que les appareils domestiques ne marchent pas et qu'il utilise une salle de bain destinée au personnel.

"Je suis leur invité, donc ils prennent soin de moi", a déclaré Malkoff, logé depuis lundi dans une chambre de 65 m².

Mais, dit-il, si des clients veulent venir dans sa chambre, ils doivent retirer leurs chaussures. Les activités ne manquent pas et Malkoff a passé la soirée de lundi à jouer au "combat laser" avec les vigiles. Il envisageait de pendre la crémaillère mardi soir et de déménager samedi.

"Les clients du magasin sont constamment en train de me montrer du doigt, comme si j'étais un singe dans un zoo", se plaint-il toutefois.

L'année dernière, ce New-Yorkais s'était lancé le défi de fréquenter les 171 cafés Starbucks de Manhattan en l'espace de 24 heures et de le raconter sur internet.

