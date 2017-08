Un Allemand harcelé au téléphone, victime d'un appel automatique

BERLIN (Reuters) - Un Allemand a reçu pendant deux ans des appels téléphoniques répétés qu'il a attribués à un déséquilibré avant de découvrir qu'ils provenaient du système de paiement par carte, défectueux, d'un coiffeur de Hambourg, a fait savoir la police.

"A chaque fois que quelqu'un payait par carte chez le coiffeur, le téléphone de cette personne sonnait", a déclaré un porte-parole de la police de Francfort, Manfred Füllhardt.

"Mais quand il répondait il n'y avait personne au bout, et il n'y avait pas non plus de réponse quand il rappelait le numéro."

L'homme de 58 ans, habitant Francfort, ne comprenait pas à qui appartenait le numéro, portant le préfixe de Hambourg, qui s'affichait sur son téléphone, et a fini par demander à son opérateur qu'il bloque ce numéro. Mais au bout de plusieurs mois, las de payer pour ce service, il l'a annulé, et a recommencé à recevoir de nombreux appels en semaine.

Pensant être victime de harcèlement, l'homme a fini par aller voir la police, a expliqué Füllhardt.

La police a établi que le numéro de téléphone était celui d'un coiffeur dont le système de paiement par carte passait un appel sur le portable dès qu'un paiement était accepté.

Dave Graham, version française Natacha Crnjanski