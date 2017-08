Danse avec les prisonniers

CEBU, Philippines (Reuters) - L'île de Cebu, aux Philippines, est une destination touristique très prisée mais c'est désormais la prison de la province et non les plages de sable fin qui fait parler d'elle et attire les visiteurs.

La raison à cela: les prisonniers sont devenus célèbres l'année dernière lorsqu'un clip vidéo dans lequel ils sont filmés en train d'exécuter la chorégraphie du tube de Michael Jackson Thriller a fait un carton sur YouTube (here).

La vidéo, dans laquelle plus de 1.000 prisonniers se déhanchent dans leurs uniformes orange, certains déguisés en zombies, a été vue près de 15 millions de fois sur internet.

Et c'est désormais pour voir en direct un spectacle mensuel que les spectateurs se précipitent.

"C'était génial. je me suis bien amusée. Un grand bravo", a dit Kathleen, un étudiante, qui fait partie des quelques centaines de personnes qui visitent la prison chaque mois pour assister au spectacle.

Le public y encourage les prisonniers et danse comme s'il s'agissait d'un véritable concert de rock depuis des plateformes entourant la cour d'exercices.

Les morceaux joués et dansés incluent "Radio Ga Ga" de Queen, ainsi qu'une version revisitée de "I Need a Hero" de Bonnie Tyler, au cours de laquelle les prisonniers promènent des portraits du Dalaï-Lama, du Pape Jean-Paul II ou du Mahatma Ghandi.

"Ils sont tellement bons (...) J'ai été réellement impressionnée", a déclaré Anne Yzerman, une étudiante des Pays-Bas.

A la fin du spectacle, qui dure deux heures et a lieu chaque dernier samedi du mois, les visiteurs peuvent même se faire photographier avec les prisonniers ou acheter des t-shirts de la prison en souvenir.

Byron Garcia, qui dirige le centre pénitentiaire et a lancé ce programme de danse l'année dernière dans le but de remonter le moral des prisonniers, affirme que ces derniers apprécient de devenir célèbre après s'être fait connaître pour de mauvaises raisons.

"Ils sont fiers d'eux grâce au regard du public", dit-il.