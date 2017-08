Des fèves en or pur dans les galettes d'un pâtissier castrais

TOULOUSE (Reuters) - Un pâtissier de Castres, dans le Tarn, a décidé de dissimuler des fèves en or pur dans certaines des galettes des rois qu'il vendra pour l'Epiphanie.

"Je fais cela pour m'amuser et pour amuser aussi ma clientèle. Je vendrai sûrement plus de galettes, ce qui devrait me rembourser l'achat de l'or et la confection de ces fèves en or pur", a déclaré à Reuters Thierry Kabac.

Ces fèves en forme de mini-lingot ont une valeur faciale de 200 euros au cours actuel de l'or.

"Ces galettes seront vendues aux cours des deux dimanches à venir entourant la fête de l'Epiphanie. Au total, je cacherai, complètement au hasard, trois mini-lingots qui seront protégés dans un petit sac alimentaire. Je serai moi même incapable ensuite de reconnaître les galettes, même en les retournant", a précisé Thierry Kabac.

Au cours de chacun de ces deux dimanches, ce pâtissier compte vendre près de 800 galettes, soit un peu plus que les années passées.

Nicolas Fichot