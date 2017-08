Deux pilotes revendiquent le record du tour du monde en hélico

NEW YORK (Reuters) - Deux pilotes américains ont bouclé lundi aux Etats-Unis ce qu'ils affirment être le nouveau record du tour du monde en hélicoptère.

Scott Kasprowicz et Steve Sheik ont atterri à l'aéroport LaGuardia dans la matinée après 11 jours, sept heures et une minute de vol, soit six jours de moins que le précédent record qui datait de 1996, selon le fabricant de leur appareil, AgustaWestland, une filiale de Finmeccanica.

Ce temps a été soumis à l'Association aéronautique américaine pour certification officielle.

Partis de New York, les deux hommes ont traversé l'Atlantique Nord, survolé le Groënland, l'Islande, les îles Féroé, la Grande-Bretagne puis l'Europe de l'Ouest.

Ils ont ensuite franchi les 14 fuseaux horaires de la Russie et passé le détroit de Béring et l'Alaska avant de prendre le chemin de Manhattan.

Gary Crosse, version Laure Bretton