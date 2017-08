Une chanson pour chiens en tête des ventes en Nouvelle-Zélande

WELLINGTON (Reuters) - Une chanson totalement inaudible pour l'homme, enregistrée à une fréquence que seuls les chiens peuvent entendre, s'est retrouvée en tête des ventes de disques en Nouvelle-Zélande.

"A Very Silent Night", qui caracolait en tête des ventes à Noël, a néanmoins déclenché des réactions variées dans l'auditoire auquel il était destiné.

"La plus violente a été observée chez un chien qui a attaqué la radio lorsque le morceau passait, devenant fou furieux et détruisant totalement l'appareil", a signalé Bob Kerridge, directeur de l'association de protection des animaux SPCA (Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

A l'opposé, a-t-il rapporté, certains chiens se sont simplement couchés lorsqu'ils ont entendu ce titre.

Le CD à but caritatif, qui propose une version instrumentale et une version chantée du morceau, est vendu 4,99 dollars néo-zélandais (2,70 euros) et a déjà permis de collecter 22.000 dollars néo-zélandais (11.908 euros). Il devrait bientôt pouvoir être proposé aux représentants de la race canine aux Etats-Unis et en Australie.

Kazunori Takada, version française Myriam Rivet