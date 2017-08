"Cassetoipauvrecon", un nom de domaine très prisé sur internet

PARIS (Reuters) - L'insulte lancée samedi par Nicolas Sarkozy à un visiteur du Salon de l'agriculture a franchi une nouvelle étape dans l'engouement des internautes qui ont réservé en série des noms de domaine "cassetoipauvrecon".

Les adresses en .com, .net, .org et .fr ont été réservées dimanche et lundi par des internautes, après l'altercation lors de laquelle le président de la République a lâché "Casse-toi alors! Pauvre con" à l'intention d'un homme qui lui disait "Touche-moi pas ! Tu me salis".

"On s'amusait hier avec ça", a expliqué à Reuters le journaliste de télévision John Paul Lepers, qui a réservé un des noms de domaine. "On va peut-être faire un site là-dessus."

Un autre site, www.cassetoipauvrecon.com, affiche de son côté un appel aux enchères pour racheter "LE nom de domaine qui déchire le quinquennat".

