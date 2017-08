Des villes du Vermont votent pour l'arrestation de Bush & Cheney

<p>Des électeurs de deux villes du Vermont, Brattleboro et Marlboro, ont approuvé une mesure demandant à la police d'arrêter le président George Bush et le vice-président Dick Cheney pour "crimes contre la Constitution". /Photo prise le 29 janvier 2008/

WASHINGTON (Reuters) - Des électeurs de deux villes du Vermont ont approuvé mardi une mesure demandant à la police d'arrêter le président George Bush et le vice-président Dick Cheney pour "crimes contre la Constitution", rapportent des médias locaux.

Cette mesure, adoptée dans les villes de Brattleboro et Marlboro, demandent à la police municipale "de les extrader pour les remettre à d'autres autorités" qui ont de bonnes chances de les poursuivre en justice.

Le Parlement du Vermont a déjà adopté des résolutions non contraignantes réclamant la fin de la guerre en Irak et la destitution de Bush et Cheney, et plusieurs villes ont aussi adopté des résolutions demandant leur destitution.

Bush ne s'est jamais rendu dans le Vermont en tant que président, bien qu'il ait passé des vacances dans sa maison de famille du Maine, un Etat voisin.

Andy Sullivan, version française Nicole Dupont