2,7 millions d'euros pour un manuscrit de JK Rowling

<p>Les Tales of Beedle the Bard (Contes du barde Beedle), un manuscrit illustré par JK Rowling, la créatrice de la série Harry Potter, s'est vendu pour 1,95 million de livres (2,7 millions d'euros) lors d'enchères organisées à Londres par la maison Sotheby's. /Photo prise le 20 novembre 2007/

LONDRES (Reuters) - Un manuscrit illustré par JK Rowling, la créatrice de la série Harry Potter, s'est vendu pour 1,95 million de livres (2,7 millions d'euros) jeudi lors d'enchères organisées à Londres par la maison Sotheby's.

Cette somme est quarante fois supérieure au prix anticipé par le commissaire-priseur.

Ces Tales of Beedle the Bard (les Contes du barde Beedle), dont il n'existe que sept exemplaires, sont mentionnés dans le dernier tome de la saga du jeune sorcier. Ils y sont légués à Hermione par le professeur Albus Dumbledore.

Le produit de la vente sera reversé intégralement à l'association The Children's Voice, cofondée par Rowling en 2005 pour venir en aide aux enfants vulnérables d'Europe.

Les enchères, qui ont duré dix minutes et ont été remportées par un membre de la galerie d'art londonienne Hazlitt, Gooden & Fox, ont atteint un niveau sans précédent pour un manuscrit littéraire contemporain.

"Les 'Tales of Beedle the Bard' sont vraiment une distillation des thèmes récurrents dans les Harry Potter, et les écrire constituait la plus formidable des manières de dire au revoir à un monde que j'ai aimé et dans lequel j'ai vécu pendant dix-sept ans", écrit Rowling sur le catalogue de la vente.

Jeremy Lovell, version française Henri-Pierre André