Maradona tenté par un tatouage à l'effigie de Chavez

<p>L'ancien international argentin Diego Maradona, légende du football, qui possède déjà un tatouage à l'effigie du "Che" sur l'épaule droite et un autre de Fidel Castro sur la jambe gauche, aimerait désormais se faire tatouer le portrait du président vénézuélien Hugo Chavez. /Photo prise le 2 décembre 2007/

BUENOS AIRES (Reuters) - L'ancien international argentin Diego Maradona, légende du football, souhaite ajouter un portrait du président vénézuélien Hugo Chavez à sa collection de tatouages à l'effigie d'illustres révolutionnaires.

"J'aimerais vraiment avoir une espèce de tatouage Chavez", a-t-il déclaré mercredi à la presse à l'occasion d'un match de gala.

Le promoteur de la "révolution bolivarienne" viendrait ainsi rejoindre le guérillero argentin Ernesto "Che" Guevara et le dirigeant cubain Fidel Castro, respectivement visibles sur l'épaule droite et la jambe gauche du "Pibe de Oro", que certains considèrent comme le plus grand joueur de l'histoire.

Fiona.Ortiz. version française Jean-Philippe Lefief