Des airbags extérieurs... pour protéger les cyclistes

AMSTERDAM (Reuters) - La Fédération néerlandaise de cyclisme suggère que les voitures circulant aux Pays-Bas soient équipées d'airbags extérieurs afin de réduire le nombre d'accident mortels des adeptes du vélocipède.

Le plat pays compte plus de vélos - 18 millions - que d'habitants - 16 millions - et la moitié des 215 cyclistes qui y meurent accidentellement chaque année sont victimes de véhicules à moteur.

"Dans le passé de nombreuses mesures ont été prises pour protéger ceux qui sont assis à l'intérieur des voitures, mais pratiquement aucune pour protéger les gens à l'extérieur", note la fédération cycliste.

Elle invite les responsables politiques et industriels à se mobiliser pour réduire les conséquences dramatiques des accidents de deux-roues.

Elle rappelle en outre que le plus grand fabricant mondial d'airbags, le Suédois Autoliv Inc, a d'ores et déjà mis au point un tel ballon de sécurité qui se déclenche en cas de choc sur le capot de la voiture, cas de figure le plus courant des accidents impliquant des cyclistes.

Emma Thomasson, version française Marc Delteil