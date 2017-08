NEW YORK (Reuters) - La bombe insecticide utilisée par un habitant du New Jersey pour éliminer des insectes qui avaient envahi sa cuisine a explosé accidentellement et déclenché un incendie qui a dévasté l'appartement, rapporte lundi le New York Daily News.

Isias Vidal Maceda, l'exterminateur d'insectes, est indemne, mais son appartement est détruit à 80% et le logement situé à l'étage supérieur a été endommagé par la fumée, précise le journal.

Leslie Gervirtz, version française Nicole Dupont