L'Onu invite son personnel à "tomber la veste" en été

<p>Le siège mondial de l'Organisation des nations unies, à New York. Soucieuse de réduire la facture de la climatisation et de défendre l'environnement, l'Onu exhorte le personnel travaillant dans ce "palais de verre" à s'habiller léger en renonçant cet été au traditionnel costume sombre en laine. /Photo d'archives/

NATIONS UNIES (Reuters) - Soucieuse de réduire la facture de la climatisation et de défendre l'environnement, l'Organisation des Nations unies a exhorté mercredi le personnel travaillant à son siège mondial de New York à s'habiller léger en renonçant cet été au traditionnel costume sombre en laine.

"On va alléger les règles vestimentaires et encourager nos employés à porter des vêtements plus légers", a expliqué l'architecte américain Michael Adlerstein, chargé de la rénovation du "palais de verre" de Manhattan, qui date d'une soixantaine d'années.

A titre d'essai pendant les grandes chaleurs du mois d'août, l'objectif consistera à baisser les thermostats pour atteindre 25° C dans le bâtiment abritant le secrétariat de l'Onu et 24° dans les salles de conférence - une mesure qui permettra d'économiser quelque 100.000 dollars.

L'architecte, qui a donné l'exemple en s'adressant à la presse en chemise à col ouvert, affirme aussi que cela permettra d'économiser l'équivalent de plusieurs centaines de tonnes de CO2 en émission de vapeur dégagée par les climatiseurs.

Si l'expérience se révèle concluante, les thermostats seront également baissés en plein hiver, ce qui permettrait un million de dollars d'économie sur toute l'année.

Desk International