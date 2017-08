Rouler en état d'ivresse, oui, mais avec un policier sur le toit

VLADIVOSTOK, Russie (Reuters) - Un automobiliste russe, ivre, a percuté un agent de police qui a fini sur le toit de la voiture, et les deux hommes ont fait un petit bout de route ensemble - plus de six cents mètres.

L'automobiliste n'en est venu à l'idée de s'arrêter qu'à cause des coups de feu du policier, qui a tiré huit balles avec son arme de service. Le conducteur n'a pas pour autant été blessé au terme de cette scène, qui s'est passée du côté de Khabarovsk, en Extrême-Orient russe.

Il a désormais le temps de dégriser en prison en attendant qu'on lui signifie les charges retenues contre lui. Quant au policier, il s'en tire avec seulement des éraflures au bras droit.

Alexeï Dobvbich, version française Eric Faye