Le réseau social Facebook se met au "genre" aux Etats-Unis

Le réseau social Facebook en anglais laisse désormais ses utilisateurs aux Etats-Unis se présenter non plus seulement comme "homme" ou "femme" mais leur propose, s'ils le désirent, de choisir entre dix catégories - "transgenre", "intersexué" ou "indéterminé", notamment. Facebook précise avoir mis au point ce système avec des associations de défense des droits des homosexuels et des personnes transgenres. /Photo d'archives/

Dado Ruvic