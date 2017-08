Audience record pour le Super Bowl, sale soirée pour un Texan

NEW YORK (Reuters) - Le sacre des Seattle Seahawks dimanche soir dans le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, a été suivi par 111,5 millions de téléspectateurs américains, nouveau record d'audience pour le réseau de télévision Fox.

Dans un communiqué, la chaîne, filiale de la 21st Century Fox, affirme que jamais un programme unique n'a réuni autant de téléspectateurs aux Etats-Unis.

L'audience n'a pas souffert de l'absence de suspense, les Seahawks ayant très rapidement pris la mesure des Denver Broncos pour s'imposer au final 43-8.

En 2012, la finale entre les New York Giants et les New England Patriots, diffusée par la NBC, filiale de Comcast Corp, avait été suivie par 111,3 millions de téléspectateurs.

L'audience a atteint un pic lors du traditionnel show de la mi-temps, confié cette année à Bruno Mars et aux Red Hot Chili Peppers. Avec 115,3 millions d'Américains rivés alors devant leurs écrans, ils ont fait mieux que les 114 millions attirés par Madonna il y a deux ans.

Dans les dernières minutes de la partie, quand l'issue ne faisait absolument plus aucun doute, 5% des téléspectateurs ont zappé, mais les très onéreux spots publicitaires facturés 4 millions de dollars les trente secondes avaient déjà été diffusés.

La soirée a été nettement moins prolifique pour Jim McIngvale.

Ce Texan propriétaire de deux magasins d'ameublement à Houston avait promis de rembourser ses clients si les Seahawks battaient les Broncos. Son offre portait sur les achats d'au moins 6.000 dollars effectués dans les dix jours précédant le Super Bowl. Un millier de clients ont relevé le pari, pour des achats moyens de 7.000 dollars.

"C'est un revers sérieux, mais c'était une dépense de marketing", a-t-il confié par téléphone.

"Mattress Mack", son surnom, en sera pour environ sept millions de dollars. Presque une minute de publicité sur la Fox.

Ronald Grover avec Andrea Lorenz à Houston; Henri-Pierre André pour le service français