Un cycliste de 102 ans bat son record de l'heure

MONTIGNY-LE-BRETONNEUX, Yvelines (Reuters) - Un cycliste français de 102 ans a battu vendredi son propre record de la distance parcourue à vélo en une heure, dans la catégorie des centenaires, en parcourant 26,927 kilomètres.

Robert Marchand, né le 26 novembre 1911 à Amiens (Somme), avait établi un précédent record le 17 février 2012 en Suisse en parcourant 24,251 kilomètres.

L'Union cycliste internationale (UCI) avait alors créé spécialement pour ce retraité hors norme la catégorie des "Masters des plus de cent ans".

Ce petit homme vif et rieur, qui vit en région parisienne, a également signé le 28 septembre 2012 à Lyon le record du centenaire le plus rapide sur 100 kilomètres à vélo en 4 heures 17 minutes et 27 secondes, soit une moyenne de plus de 23 km/h.

"Je croyais faire 25 km, c'est bien", a commenté Robert Marchand après son exploit au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, près de Paris.

Prié de dire si un autre record le tentait, il a répondu : "On ne fait pas des trucs comme ça tous les jours, (...) je vais continuer à faire du vélo, mais je vais essayer de vivre encore un an, deux, trois, quatre, cinq ans".

"Il ne faut pas en vouloir de trop dans la vie. (...) On met neuf mois pour arriver au monde, on met trente secondes pour claquer!", a-t-il ajouté en présence de plusieurs dizaines de supporters.

Le centenaire a regretté n'avoir "roulé seulement qu'à 90% de es moyens" et a attribué sa performance à sa bonne constitution physique ("Il paraît que j'ai le coeur d'un type de 50 ans) et à la pratique régulière de son sport, qu'il affectionne depuis l'enfance.

Robert Marchand avait remporté sa première course cycliste en banlieue parisienne à l'âge de 14 ans, mais jugé trop petit (il mesure aujourd'hui 1,52 m pour 51 kilos), il n'avait pu devenir professionnel.

Il reprendra le cyclisme en 1937, sur piste et sur route, mais s'entraînera avec constance à partir de 1978, à l'âge de 67 ans, participant notamment à huit Bordeaux-Paris et quatre Paris-Roubaix.

Veuf, ancien pompier de Paris, il a vécu en Amérique du Sud et en Amérique du Nord où il a vécu de divers métiers avant de s'établir comme maraîcher en région parisienne.

Sophie Louet avec Thierry Chiarello, édité par Gérard Bon