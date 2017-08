Le droit de chasser un rhinocéros vendu 350.000 dollars aux USA

(Reuters) - Un permis de chasser un rhinocéros noir en Namibie a été vendu aux enchères pour 350.000 dollars (256.000 euros) samedi à Dallas, aux Etats-Unis.

Le produit de la vente doit financer la protection d'espèces animales menacées mais des associations de défense des animaux jugent l'opération immorale.

Le permis autorise à tuer un seul rhinocéros trop vieux pour se reproduire et il prévoit que le chasseur soit accompagné de gardes namibiens chargés de veiller à ce que l'animal chassé corresponde aux critères prévus.

Le Safari Club de Dallas, organisateur des enchères à l'occasion de sa convention annuelle, visait un prix de 250.000 à un million de dollars.

"Les biologistes en Namibie espéraient que les enchères organisées aux Etats-Unis dégagent un produit record destiné à la préservation des rhinocéros, et c'est exactement ce qui s'est passé", a déclaré Ben Carter, directeur général du club.

"Ces animaux ne contribuent plus à la croissance de la population et, par beaucoup d'aspects, ils nuisent à la croissance de la population parce que les rhinocéros noirs sont très agressifs et jaloux de leur territoire. Très souvent, ils tuent les plus jeunes, les reproducteurs."

Plus de 75.000 personnes avaient signé une pétition en ligne sur le site www.causes.com pour tenter d'empêcher la vente.

Il reste environ 25.000 rhinocéros en Afrique, 20.000 blancs et 5.000 noirs, dont la majorité vivent en Afrique du Sud.

La Namibie, comme l'Afrique du Sud, autorise une chasse encadrée conforme aux règles internationales dont les recettes sont allouées au financement des réserves naturelles.

Mais près de 950 rhinocéros ont été tués par des braconniers rien qu'en Afrique du sud en 2013 selon le ministère de l'Environnement.

En Namibie, les braconniers n'ont tué que dix animaux depuis 2006 selon le réseau international de surveillance TRAFFIC.

Jon Herkovitz; Marc Angrand pour le service français