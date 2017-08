Du renard dans de la viande d'âne

SHANGHAI (Reuters) - Wal-Mart, numéro un mondial de la distribution, a annoncé jeudi le rappel de produits à base de viande d'âne après que des tests ADN eurent montré qu'ils contenaient également de la viande d'autres animaux.

Les consommateurs qui se sont procuré de la viande d' "Âne cinq épices" seront remboursés, a dit le groupe américain.

Une agence sanitaire de la province orientale de Shandong a révélé que ses tests avaient démontré la présence de viande de renard dans ces produits.

La viande d'âne est un en-cas très prisé dans certaines régions chinoises, même si elle ne représente qu'une très petite fraction de l'ensemble de la consommation de produits carnés en Chine.

Wal-Mart a présenté ses excuses et promis qu'une enquête serait menée pour déterminer les causes de ce nouveau scandale sanitaire qui ternit un peu plus encore le blason du groupe américain.

Avec son homologue français Carrefour, il a écopé en 2011 d'une amende de 9,5 millions de yuans pour s'être rendu coupable de manipulation de prix. Il avait, la même année, été condamné au versement d'une amende pour avoir commercialisé du canard dont la date de péremption était dépassée.

Adam Jourdan, Nicolas Delame pour le service français