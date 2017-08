Channel 4 diffuse un "message de Noël" d'Edward Snowden

LONDRES (Reuters) - L'ancien consultant de la NSA Edward Snowden, qui a révélé cette année l'ampleur des écoutes électroniques américaines dans le monde, a mis en garde mercredi contre les risques que font peser ces atteintes à la vie privée.

L'Américain, qui a trouvé en refuge en Russie après avoir été accusé d'espionnage aux Etats-Unis, a diffusé mercredi son "message de Noël" de deux minutes sur la chaîne de télévision britannique Channel 4.

"Nous avons des détecteurs dans nos poches qui permettent de nous pister partout où nous allons. Songez à ce que cela signifie pour la vie privée de chacun", déclare le "lanceur d'alerte".

"Un enfant qui naît aujourd'hui grandira sans avoir aucune notion de la vie privée. Il ne saura jamais ce que signifie d'avoir un moment d'intimité personnelle, une pensée qui ne soit pas enregistrée ou analysée".

"Cela pose un problème parce que l'intimité compte, elle nous permet de déterminer qui nous sommes et ce que nous voulons faire de notre vie", ajoute l'ancien sous-traitant de l'Agence américaine de sécurité nationale.

Tous les ans, pour faire concurrence au traditionnel et très compassé message de la reine écouté religieusement le 25 décembre par ses sujets, Channel 4 propose à ses téléspectateurs un "message de Noël alternatif".

En 2008, la chaîne avait donné la parole au président iranien de l'époque, Mahmoud Ahmadinejad, et quatre ans plus tôt à deux personnages de la série télévisée emblématique "Les Simpsons", Marge et Lisa.

Costas Pitas; Jean-Loup Fiévet pour le service français