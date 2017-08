En mission, des pompiers trouvent 1000 plans de cannabis

LILLE (Reuters) - Partis éteindre un incendie, des pompiers lillois ont découvert mardi un millier de plants de cannabis dans un entrepôt désaffecté d'un quartier proche du centre-ville.

Les pompiers ont été appelés mardi matin par des riverains inquiets d'émanations de fumée dans un entrepôt, mitoyen de leurs habitations.

Sur place, ils ont éteint un feu de transformateur électrique et ont découvert plusieurs branchements reliés à un système de lampes. Six tentes d'environ 20 m2 chacune avaient été installées, chauffées et éclairées pour permettre la culture des plans de cannabis.

Les policiers de la PJ de Lille ont pris le relais des pompiers et ont dénombré quelque 1.000 plans.

Pierre Savary, édité par Julien Dury