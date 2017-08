A 93 ans, un maire de Floride sollicite un 20e mandat

par Barbara Liston

ORLANDO, Floride (Reuters) - Le renouvellement de la classe politique est un concept étranger à John Land, qui, à 93 ans, va solliciter le 11 mars un 20e mandat de maire auprès des habitants de la ville d'Apopka en Floride.

"Je n'ai pas l'intention de me reposer sur mes lauriers", a-t-il déclaré vendredi à Reuters après avoir officiellement déposé sa candidature.

D'après des recherches effectuées par le journal local, l'Orlando Sentinel, John Land est à la fois le maire le plus âgé des Etats-Unis et celui à la plus grande longévité à son poste en Floride.

Libéré de ses obligations militaires après la Seconde Guerre mondiale, John Land est élu une première fois en 1949. Il supervise alors le goudronnage des routes et l'installation du premier système d'égouts.

Il affirme qu'à l'époque, il était payé un dollar par mois pour administrer ce qui était encore une communauté rurale de 2.254 âmes, dotée d'un budget de 31.000 dollars.

Située à une vingtaine de kilomètres au nord d'Orlando, Apopka compte désormais plus de 40.000 habitants, ce qui en fait la deuxième plus grande ville du comté d'Orange, avec un budget dépassant les 66 millions de dollars.

En 64 ans, John Land n'a perdu qu'une élection, en 1967 après 18 années de mandat.

"Le grand thème de la campagne, c'était '18 ans ça suffit'. C'est à peu près tout ce qu'ils avaient à proposer", se rappelle-t-il.

Quatre ans plus tard, il retrouve son fauteuil de maire, qu'il n'a plus quitté depuis.

Pour la première fois depuis 2002, John Land va devoir affronter des candidatures rivales en mars. Beaucoup de ses anciens partisans ne sont plus là, remplacés par de nouveaux arrivants, mais John Land espère que ces derniers sauront reconnaître ses mérites.

"J'espère qu'ils verront quelqu'un de vraiment dévoué, quelqu'un qui aime sa ville, quelqu'un qui aime ses administrés et veut faire du mieux qu'il peut pour eux", dit-il.

