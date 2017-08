Le Vatican et l'Eglise anglicane vont s'affronter au ...cricket

CITE DU VATICAN (Reuters) - Près de 500 ans après le schisme de 1537, l'Eglise d'Angleterre a officiellement relevé vendredi le défi lancé par le Vatican de s'affronter sur ...un terrain de cricket.

La rencontre aura lieu en septembre à Lord's, "La Mecque" des terrains de cricket située dans le nord de Londres.

Elle opposera une équipe amateur du palais de Lambeth, siège de l'archevêque de Cantorbéry, chef spirituel de la "Church of England" (COE), et le Club de cricket de Saint-Pierre, formé en octobre et composé de prêtres et de séminaristes issus de collèges et de séminaires catholiques de Rome.

L'équipe vaticane, qui portera un maillot aux couleurs jaune et blanc de l'Etat du Saint-Siège frappé des clés de Saint-Pierre, alignera des ecclésiastiques issus de pays ayant une tradition de cricket (Inde, Pakistan, Australie, Angleterre, Bangladesh et Nouvelle-Zélande).

"Je pense que cela ne peut faire que du bien et renforcera les liens d'affection qui existent entre nous", a répondu le promoteur de ce projet, l'évêque anglican David Moxon, représentant de l'Eglise d'Angleterre à Rome, interrogé sur le point de savoir si "la diplomatie du cricket" pouvait contribuer à rapprocher les deux confessions.

La rupture de 1534 entre Rome et l'Eglise d'Angleterre a été motivée par la décision irrévocable du roi Henry VIII d'Angleterre de divorcer de son épouse Catherine d'Aragon pour épouser sa maîtresse Anne Boylen.

L'actuel pape argentin François n'est pas réputé pour son amour du cricket - c'est en revanche un supporter déclaré du club de football de San Lorenzo de Buenos Aires.

Philip Pullella; Jean-Loup Fiévet pour le service français