Le dernier album de Beyonce bat un record de ventes sur iTunes

Le cinquième album de la chanteuse Beyonce, dont la sortie n'avait pas été annoncée, s'est vendu à plus d'un million de copies en six jours sur iTunes, un record. /Photo d'archives/

LOS ANGELES (Reuters) - Le cinquième album de la chanteuse Beyonce, dont la sortie n'avait pas été annoncée, s'est vendu à plus d'un million de copies en six jours sur iTunes, ce qui constitue un record, ont annoncé mercredi Apple Inc. et Columbia Records.

Simplement intitulé "Beyonce", le nouvel album de l'ancienne Destiny's Child comprend 14 chansons et 17 vidéos. Il n'est pour le moment disponible que sur la plate-forme de téléchargement iTunes, la sortie des CD et DVD étant prévue avant Noël.

Piya Sinha-Roy; Julien Dury et Guy Kerivel pour le service français