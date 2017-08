Le biographe de Zlatan va continuer la trilogie Millennium

STOCKHOLM (Reuters) - Co-auteur de "Moi, Zlatan Ibrahimovic", l'autobiographie du joueur du Paris Saint-Germain, le Suédois David Lagercrantz va écrire la suite de la trilogie de polars "Millennium", a annoncé mardi l'éditeur Norstedts.

Les trois livres écrits par Stieg Larsson, décédé en 2004, se sont vendus à 75 millions d'exemplaires dans 50 pays, et ont fait l'objet de plusieurs adaptations, dont "Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes" du cinéaste David Fincher, avec les acteurs Daniel Craig et Rooney Mara.

Norstedts s'est montré discret quant au contenu des futurs livres, dont le premier doit être publié en août 2015, et s'est contenté d'annoncer que les personnages principaux de la trilogie originelle, le journaliste Mikael Blomkvist et la 'hacker' Lisbeth Salander, seraient de retour.

En plus des "Hommes qui n'aimaient pas les femmes", la trilogie "Millennium" est composée de "La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette" et "La Reine dans le palais des courants d'air".

Sven Nordenstam; Julien Dury pour le service français, édité par Tangi Salaün