Une guitare électrique de Bob Dylan adjugée pour 965.000 dollars

NEW YORK (Reuters) - La guitare électrique avec laquelle Bob Dylan avait joué au festival de Newport en 1965 a été adjugée 965.000 dollars (690.000 euros) vendredi aux enchères, un record pour une guitare, a indiqué la maison Christie's.

Le chanteur, qui s'était fait connaître grâce à son timbre de voix nasillard et ses compositions acoustiques, avait surpris ses admirateurs en utilisant une guitare électrique et en adoptant un tonalité beaucoup plus rock.

La 1964 Fender Stratocaster, ainsi que les manuscrits de cinq chansons que le compositeur et son groupe avaient laissés dans un avion privé quelques mois après le festival de Newport, faisaient partie de cette vente spéciale.

"Le résultat d'aujourd'hui justifie le statut mythique de cette guitare dans les annales de l'histoire de la musique", a déclaré Tom Lecky, de la maison Christie's, dans un communiqué.

Le précédent record pour une guitare était détenu par la Fender Stratocaster d'Eric Clapton, adjugée pour 959.500 dollars en 2004.

Jeudi, le projet manuscrit de "Born to Run" écrit en 1974 par le chanteur Bruce Springsteen a été vendu pour 197.000 dollars à New York.

Patricia Reaney; Danielle Rouquié et Pierre Sérisier pour le service français