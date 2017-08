George W. Bush aide à décorer votre sapin

Le centre présidentiel George W. Bush a décidé de contribuer aux festivités de fin d'année en proposant à la vente un dessin -non signé- de l'ancien président des Etats-Unis pour orner le sapin de Noël. /Photo d'archives/

AUSTIN, Texas (Reuters) - Le centre présidentiel George W. Bush a décidé de contribuer aux festivités de fin d'année en proposant à la vente un dessin de l'ancien président des Etats-Unis pour orner le sapin de Noël.

La décoration représente un oiseau écarlate posé sur une branche. Le dessin, non signé par Bush, est présenté dans un cadre en métal et équipé d'un ruban pour pouvoir être attaché avec les autres boules et guirlandes. Son prix est de 29,98 dollars.

George W. Bush s'est mis à la peinture depuis qu'il a quitté ses fonctions de président des Etats-Unis. Il peint et dessine des natures mortes, des autoportraits ou des animaux.

Les bénéfices de cette vente iront au centre qui a ouvert cette année et aux associations caritatives qu'il soutient.

Jon Herskovitz, Pierre Sérisier pour le service français