Le groupe de luxe Kering veut du python durable

François-Henri Pinault, le patron de Kering. Le groupe veut promouvoir une commercialisation plus responsable des pythons dont s'ornent les escarpins et sacs à main de ses marques de luxe. Pour les "fashionistas" aux portefeuilles bien remplis, il est ainsi possible de s'offrir une veste Gucci en python à 5.400 euros ou encore un sac pour 4.900 euros. /Photo prise le 22 mars 2013/

Jacky Naegelen