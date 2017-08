Un chasseur de 72 ans survit 19 jours perdu dans une forêt

SAN FRANCISCO (Reuters) - Un chasseur de 72 ans égaré dans un massif montagneux du nord-ouest de la Californie a survécu près de trois semaines en se nourrissant d'écureuils et se protégeant du froid à l'aide de feuilles.

Gene Penaflor a été retrouvé samedi dans une forêt de la chaîne côtière (Coastal Mountain Range) 19 jours après sa disparition, selon le shérif du comté de Mendocino.

La forêt de Mendocino où il s'est égaré dépend des services forestiers fédéraux, dont l'activité a été suspendue du fait de la bataille budgétaire en cours au Congrès.

La disparition de ce chasseur assidu doté de plus 30 ans d'expérience a été signalée le 24 septembre. Après quatre jours de recherches, qui ont mobilisé 18 agences dans une douzaine de comtés, les secouristes ont renoncé faute de piste et en raison de l'arrivée d'une série de tempêtes.

Les recherches n'ont repris que samedi, mais c'est un groupe de chasseurs alertés par ses appels à l'aide qui a découvert le septuagénaire dans un canyon.

Selon ses explications, il a fait une chute qui l'a laissé inconscient après s'être égaré. Quand il est revenu à lui, il était totalement désorienté et la forêt était plongée dans un épais brouillard. La température était alors de -4°C.

"Il a pu faire un feu et s'est réchauffé en rassemblant des feuilles et des herbes autour de lui. Quand il se mettait à pleuvoir ou à neiger, il s'abritait sous un grand tronc. Il a pu tuer et manger plusieurs écureuils et un canal lui permettait d'avoir beaucoup d'eau à disposition", peut-on lire dans le compte rendu des autorités.

Selon ses proches, Gene Penaflor se porte bien et sa convalescence suit son cours. "C'est un miracle", disent-ils sur le site internet créé pour le retrouver.

