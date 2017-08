Le Vatican retire des médailles écorchant le nom de Jésus

ROME (Reuters) - Le Vatican a retiré vendredi de la vente des milliers de médailles émises en prévision du premier anniversaire du pontificat du pape François après avoir réalisé que le nom de Jésus y était mal orthographié.

Une citation latine inscrite sur la tranche des médailles en or, en argent et en bronze, émises par l'Hôtel de la monnaie de l'Etat italien et en vente depuis le 8 octobre, mentionnait la rencontre entre "Lesus" et le percepteur Matthieu, lorsque le Christ invita ce dernier à devenir son apôtre.

Les médailles ont été retirées dès que l'erreur a été constatée, a précisé la Librairie vaticane. Selon la presse italienne, seules quatre médailles mal orthographiées ont été vendues.

L'archevêque Jorge Mario Bergoglio a été élu pape le 13 mars 2013, après la renonciation de Benoît XVI, et il a été intronisé six jours plus tard sous le nom de François.

Catherine Hornby; Tangi Salaün pour le service français