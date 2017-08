Des pieds de hobbit du Seigneur des Anneaux mis en vente

Une société de ventes aux enchères américaine Julien's Auction va mettre en vente le 5 décembre 80 objets de la trilogie cinématographique "Le Seigneur des anneaux", adaptée de l'oeuvre de l'écrivain J.R.R Tolkien, dont une paire de faux pieds portées par l'un des principaux personnages, le hobbit Samsagace Gamegie. La paire de pieds recouverts de poils est estimée entre 15.000 et 30.000 dollars (entre 11.000 et 22.000 euros). /Photo diffusée le 7 octobre 2013/

LOS ANGELES (Reuters) - Une société de ventes aux enchères américaine a annoncé lundi l'adjudication de 80 objets de la trilogie cinématographique "Le Seigneur des anneaux", adaptée de l'écrivain J.R.R Tolkien, dont une paire de faux pieds portées par l'un des principaux personnages, le hobbit Samsagace Gamegie.

La paire de pieds recouverts de poils est estimée entre 15.000 et 30.000 dollars (entre 11.000 et 22.000 euros). Elle fait partie d'une série de 80 objets, estimée au total entre un million et 1,5 million de dollars, qui appartiennent à une collection privée.

L'épée du hobbit Frodon Sacquet, héros interprété par Elijah Wood, et le bâton du magicien Gandalf, joué par Ian McKellen, seront aussi mis aux enchères le 5 décembre.

Selon la société Julien's Auctions, basée à Los Angeles, la vente est la plus importante de ce type après celle de la collection de Peter Jackson lui-même, qui a depuis entamé la réalisation d'une nouvelle trilogie, celle du "Hobbit", située dans le même univers que "Le Seigneur des anneaux".

Les films de la première trilogie, "La Communauté de l'anneau", "Les Deux Tours" et "Le Retour du roi", ont rapporté près de quatre milliards de dollars de recettes à travers le monde.

Piya Sinha-Roy; Julien Dury pour le service français