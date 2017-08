"Liker" sur Facebook, un droit constitutionnel aux USA

Utiliser la fonction "like" de Facebook, qui marque publiquement son appréciation d'un contenu mis en ligne sur le site communautaire, est un droit constitutionnel qui relève du Premier Amendement sur la liberté d'expression, a déclaré une cour d'appel américaine. La justice était appelée à se prononcer sur une plainte déposée par six anciens assistants du shérif de Hampton, en Virginie, qui les avait licenciés au prétexte qu'ils avaient apporté leur soutien à son adversaire aux élections de 2009 au moyen de cette fameuse fonction "like". /Photo d'archives/

Regis Duvignau