Football: l'entraîneur du Pays de Galles sans passeport

LONDRES (Reuters) - Un passeport égaré et un sélectionneur en retard ne poseront aucun problème à l'équipe de football du Pays de Galles qui joue vendredi soir un match de qualification au Mondial 2014 en Macédoine, a déclaré l'entraîneur adjoint Kit Symonds.

Le passeport perdu a empêché le sélectionneur, Chris Coleman, de prendre le vol Cardiff-Skopje jeudi avec les joueurs, dont la nouvelle recrue du Real Madrid Gareth Bale.

L'ancien entraîneur de Fulham sera néanmoins présent au coup d'envoi, vendredi soir, à 1800 GMT. "Tout le travail tactique a été fait et il n'y aura pas de problème", a déclaré Kit Symonds.

Le Pays de Galles est quatrième du groupe A avec six points contre 19 à la Belgique, 16 à la Croatie et 7 à la Serbie. L'Ecosse (5 points) et la Macédoine (4) ferment la marche.

Martyn Herman, Jean-Paul Couret pour le service français, édité par Gilles Trequesser