Hercule Poirot va vivre de nouvelles aventures

LONDRES (Reuters) - Hercule Poirot, le personnage de détective créé il y a près d'un siècle par Agatha Christie, va revivre sous la plume de la romancière britannique Sophie Hannah.

Le roman, qui sera publié par HarperCollins, est prévu pour l'année prochaine. Le récit se déroulera dans l'entre-deux-guerres.

Les éditeurs ont hésité entre deux des personnages récurrents imaginés par Agatha Christie, Hercule Poirot, apparu en 1920 dans "The Mysterious Affair at Styles" ("La Mystérieuse Affaire de Styles"), et Miss Marple.

Mais Sophie Hannah a opté pour le détective belge. "Les romans avec Poirot sont les premiers que j'ai lus, je les ai tous lus, j'ai vu toute leur adaptation à la télévision", a-t-elle expliqué à Reuters.

"De mon point de vue, l'idée de départ que j'avais pour ce roman correspondait totalement à Poirot", a-t-elle ajouté.

L'idée de faire revivre un des personnages d'Agatha Christie a été approuvée par les ayants droit de celle qui a été surnommée "la Reine du crime" et dont les livres se sont vendus à plus de deux milliards d'exemplaires, toutes éditions confondues.

Paul Casciato ; Henri-Pierre André pour le service français