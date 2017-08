Quarante pythons découverts dans une chambre d'hôtel au Canada

(Reuters) - Quarante pythons stockés dans des caisses en plastique ont été découverts dans une chambre d'hôtel de l'Ontario, a annoncé vendredi la police canadienne.

Les reptiles, mesurant de 30 à 137 centimètres, n'étaient pas correctement traités et ont été récupérés par la Société canadienne de protection des animaux (SPCA, Society for the Prevention of Cruelty to Animals), selon un communiqué de la police.

Selon un responsable de l'hôtel de Brantford, au sud-ouest de Toronto, les serpents appartenaient à un couple arrivé la veille et qui avait réservé pour une nuit. Celui-ci n'était pas présent à l'arrivée de la police.

La possession de pythons est illégale dans cet Etat.

La semaine dernière dans l'est du pays, deux jeunes frères de cinq et sept ans ont été étouffés dans leur sommeil par un python de près de 4 mètres et de 45 kilos, échappé d'un magasin voisin.

David Ljunggren, Mathilde Gardin pour le service français