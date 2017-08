Premier burger créé in vitro

Le premier burger conçu in vitro par une équipe de chercheurs devait être cuisiné et servi lundi à Londres. Créé en laboratoire à partir de cellules souches de boeuf, ce burger est le premier exemple de ce qui pourrait être une réponse aux pénuries alimentaires dans le monde et aider à lutter contre le changement climatique, selon le chercheur néerlandais Mark Post, à l'origine du projet. /Photo prise le 5 août 2013/

David Parry/pool