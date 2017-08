Quand Hollande apprenait le français avec son grand-père

PARIS (Reuters) - Habituellement peu disert sur sa vie personnelle, François Hollande a évoqué mardi le souvenir de son grand-père instituteur lui apprenant chaque jour une page du dictionnaire.

"Mon grand-père, qui était instituteur, avait une méthode : pour apprendre le français, il m'apprenait le dictionnaire", a-t-il raconté dans un discours à l'Elysée, à l'occasion du 130e anniversaire de l'Alliance française.

"Chaque jour que je passais avec lui, une page, puis une autre. Je me suis arrêté en route", a-t-il poursuivi. "Il avait cette qualité, comme instituteur, de connaître des mots que personne n'utilisait.".

François Hollande a fait un éloge de la langue de Molière, "seconde patrie de tous les hommes et de toutes les femmes libres", parlée par plus de 220 millions de personnes dans le monde.

Présentes dans plus de 130 pays, les 900 Alliances françaises comptent 12.000 salariés et 8.000 bénévoles. Elles accueillent plus d'un demi-million d'étudiants.

Elizabeth Pineau, édité par Yves Clarisse