Fabien Cousteau veut faire mieux que son grand-père sous l'eau

L'océanographe Fabien Cousteau va tenter en septembre prochain de battre le record de son illustre grand-père Jacques-Yves, qui a passé, il y a 50 ans, 30 jours à bord d'un laboratoire sous-marin. Fabien Cousteau, qui partage son temps entre la France et les Etats-Unis, prévoit de plonger dans les eaux au large de la Floride avec son équipe le 30 septembre et de ressortir 31 jours plus tard à l'occasion d'Halloween, la fête américaine. /Photo d'archives/

Mission 31