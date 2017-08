Strasbourg passe au titre de transport sur smartphone

La Communauté urbaine de Strasbourg lance à partir de mardi une application mobile permettant d'acheter et de valider un titre de transport urbain à l'aide d'un téléphone portable. /Photo d'archives/REUTERS

STRASBOURG (Reuters) - La Communauté urbaine de Strasbourg lance à partir de mardi une application mobile permettant d'acheter et de valider un titre de transport urbain à l'aide d'un téléphone portable, annonce la Compagnie des transports strasbourgeois.

Baptisée U'go, cette solution, déjà expérimentée sous d'autres noms à Nice et depuis une dizaine de jours à Caen, constitue un nouveau jalon dans le déploiement des services de paiement sans contact proposés par les opérateurs dans quelques agglomérations sous le label Cityzi.

Celui-ci s'appuie sur la technologie NFC (Near-field communications, communication de proximité).

Après le stationnement en voirie et le paiement chez les commerçants, le paiement sans contact s'appliquera aux usagers des autobus et des tramways strasbourgeois dans le cadre d'un partenariat entre la Compagnie des transports et quatre opérateurs de téléphonie mobile.

Après avoir chargé l'application sur un smartphone sous Androïd équipé de la puce NFC, le voyageur pourra acheter en ligne le titre de transport ou l'abonnement de son choix, la transaction s'effectuant, selon le montant, via l'opérateur de téléphonie ou par l'intermédiaire d'une banque.

Il n'aura plus qu'à sélectionner le ou les titres de transports requis et à passer son terminal devant un tag NFC accessible en station pour valider son voyage.

C'est ce même smartphone qu'il conviendra, pour les cyber-voyageurs, de présenter au contrôleur.

Gilbert Reilhac, édité par Sophie Louet