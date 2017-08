Mondelez va sortir un chocolat qui ne fond pas au soleil

JOHHANESBURG (Reuters) - Le géant alimentaire américain Mondelez International a annoncé jeudi la prochaine commercialisation d'un chocolat résistant à la chaleur, idéal pour la vente en plein air sur les marchés d'Afrique notamment.

Le nouveau produit, dont on ne connaît pas encore la date exacte de sortie sur le marché ou le goût qu'il aura, est le fruit d'au moins dix années de recherche.

"Il pourra supporter des températures de 40° et ne deviendra pas liquide exposé au soleil", a déclaré à Reuters Lawrence MacDougall, président de Mondelez pour l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique.

"Le brevet a été déposé l'an dernier et notre produit est en cours de développement. Nous envisageons de le commercialiser assez rapidement",a-t-il dit.

Tosin Sulaiman et Tiistso Motsoeneng; Jean-Loup Fiévet pour le service français