Le guitariste de Queen prend la défense des blaireaux menacés

LONDRES (Reuters) - L'ancien guitariste de Queen, Brian May, a pris la tête samedi d'une manifestation de protestation contre le projet des pouvoirs publics d'abattage de blaireaux dans le cadre de la lutte contre la propagation de la tuberculose bovine.

Quelque 5.000 protestataires, pour certains habillés aux couleurs noir et blanc caractéristiques de ce mammifère plantigrade, ont défilé dans les rues du centre de Londres.

Environ 5.000 blaireaux doivent être abattus à partir de samedi par des tireurs d'élite sur une période de six semaines dans deux régions du sud-ouest de l'Angleterre.

Cette campagne divise la campagne anglaise, opposant éleveurs déterminés à protéger leur bétail et leur niveau de vie et défenseurs de la cause animale qui parlent de cruauté inutile.

"Des milliers de blaireaux vont être tués dans le cadre d'une opération qui ne rendra pas la vie plus facile aux agriculteurs", a déclaré le musicien à la BBC. "Nous ne pensons pas que cela marchera, nous pensons que ce n'est humain. Une meilleure solution serait la vaccination".

Brian May a ensuite remis au 10 Downing Street, la résidence-bureau du Premier ministre, David Cameron, une pétition demandant l'arrêt de l'opération d'abattage des blaireaux.

Les pouvoirs publics affirment que cette opération a été préparée et menée "de manière scientifique" et fait l'objet du plus grand soin.

Elle a été décidée à la suite d'une étude qui a montré que l'extermination de 70% de ces petits rongeurs nyctalopes dans une région peut réduire de 16%, la tuberculose bovine, une maladie qui a entraîné l'abattage de quelque 28.000 têtes de bétail en 2012 en Angleterre.

Dylan Martinez et Estelle Shirbon; Jean-Loup Fiévet pour le service français