Un manuscrit de Samuel Beckett aux enchères chez Sotheby's

LONDRES (Reuters) - Le manuscrit du premier roman de Samuel Beckett, donnant à voir le processus de création de l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, sera mis en vente le 10 juillet par la maison Sotheby's.

Les notes manuscrites de "Murphy", écrites entre août 1935 et juin 1936 entre Dublin et Londres, tiennent sur six cahiers de brouillon. Elles seront le point d'orgue d'enchères consacrées à l'histoire et la littérature anglaise organisée par la maison de ventes.

Gabriel Heaton, spécialiste des manuscrits chez Sotheby's, souligne que l'intérêt de ce manuscrit tient surtout au nombre considérable de révisions apportées par Beckett.

"Au total, cela fait près de 800 pages et la façon dont il est modifié montre comment Beckett pense à la manière dont il veut exprimer ses idées et clarifier ses pensées", dit-il.

Le manuscrit a d'autant plus de valeur qu'à la fin de sa vie, Samuel Beckett avait expliqué que "Murphy" était une clé pour comprendre son oeuvre, comme ses pièces de théâtre "En attendant Godot" et "Oh les beaux jours" ou son roman "Molloy" par exemple.

"Il existe une lettre fameuse envoyée par un universitaire qui lui demande par où attaquer un travail sur Beckett. Et il répond 'reprenez Murphy, les thèmes centraux y sont tous présents'", ajoute Gabriel Heaton.

Né en 1906 à Dublin, prix Nobel de Littérature en 1969, Samuel Beckett a vécu et travaillé l'essentiel de sa vie à Paris.

"Murphy" est considéré comme le plus comique de ses écrits. Son personnage central, infirmier dans un asile psychiatrique qui donne le nom au roman, tente de trouver la sérénité en se réfugiant dans le "petit monde" de l'esprit.

Le manuscrit contient au moins huit versions abandonnées de la première et célèbre phrase du roman : "The sun shone, having no alternative, on the nothing new" ("le soleil brillait, n'ayant pas d'alternative, sur le rien de neuf", dans sa traduction française).

Il est estimé à 2,13 millions de dollars par Sotheby's.

