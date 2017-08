Bertolucci préfère les séries télévisées au cinéma hollywoodien

ROME (Reuters) - Bernardo Bertolucci, scénariste et réalisateur italien, est déçu par le cinéma hollywoodien qui l'a tant inspiré et dit préférer les séries télévisées comme "Mad Men".

Le choix des acteurs, juge-t-il, est plus pertinent et la réalisation meilleure que pour les grosses productions cinématographiques.

Bernardo Bertolucci, qui présidera le jury de la 70e Mostra de Venise du 28 août au 7 septembre, a reçu lundi soir le prestigieux prix McKim de l'Académie Américaine de Rome, le plus ancien centre d'études indépendantes sur les arts et les sciences humaines américain à l'étranger.

"Ma génération a eu une histoire d'amour avec la culture américaine, il n'y a aucun doute là-dessus. Un réverbère et une bouche d'incendie m'ont fait chanter sous la pluie", a déclaré le cinéaste, aujourd'hui âgé de 73 ans et qui se déplace en fauteuil roulant à cause d'un handicap physique apparu il y a une dizaine d'années.

"Mais les films américains que j'aime aujourd'hui ne viennent pas des studios hollywoodiens mais des séries télévisées, comme 'Mad Men', 'Breaking Bad', 'The Americans' (série inédite en France, NDLR)", a-t-il déclaré après son discours de remerciements.

Pour lui, ces séries sont comparables aux feuilletons qu'imprimaient les journaux du XIXe siècle.

Interrogé sur ses propres projets, Bernardo Bertolucci, dont le dernier film, "Moi et toi" est attendu pour septembre en France, n'a pas répondu directement.

"J'ai quelques idées mais elles sont toujours en phase de germination", a dit le réalisateur du "Conformiste" (1970), du "Dernier Tango à Paris" (1972) et du "Dernier empereur" (1987).

