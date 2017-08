Un billet de loterie de 590,5 millions vendu en Floride

MIAMI (Reuters) - Un billet gagnant de la loterie du Powerball d'une valeur record de 590,5 millions de dollars (460 millions d'euros) a été vendu en Floride mais l'heureux bénéficiaire ne s'est toujours pas fait connaître, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Le billet a été vendu dans un supermarché Publix à Zephyrhills, un faubourg de Tampa.

Le montant du gros lot après deux mois de tirages dépasse le précédent record Powerball de 587,5 millions de dollars établi en novembre 2012.

Le plus gros jackpot de l'histoire des Etats-Unis s'élève à 656 millions de dollars (511 millions d'euros). Il a été distribué par la loterie Mega Millions en mars 2012 et partagé entre des gagnants dans le Maryland, le Kansas et l'Illinois.

Lors du tirage de samedi soir, la combinaison gagnante était le 10, le 13, le 14, le 22 et le 52, avec comme numéro complémentaire le 11. La chance de tomber juste était d'une sur 175 millions.

En Europe, l'actuel record de gain à l'Euro Millions est de 190 millions d'euros, remporté au Royaume-Uni en août 2012.

Steve Gorman et Brendan O'Brien; Hélène Duvigneau et Guy Kerivel pour le service français