Une guitare des Beatles vendue plus de 400.000 dollars

LOS ANGELES (Reuters) - Une guitare fabriquée spécialement pour John Lennon en 1966 a été achetée aux enchères pour la somme de 408.000 dollars samedi lors d'une vente à New York, ont annoncé les organisateurs.

L'instrument, une guitare à corps semi-creux fabriquée par la société Vox, a la particularité d'avoir deux formes recourbées et symétriques sur la partie haute du corps.

John Lennon a utilisé cette guitare pour une séance vidéo de la chanson "Hello, Goodbye" et George Harrison l'a essayée pendant les répétitions de "I Am The Walrus", à l'époque de l'album "Magical Mystery Tour" (1967), selon la maison de vente Julien's Auctions.

La guitare avait été vendue il y a quelques années par Christie's pour un peu plus de 100.000 dollars. Le dernier acheteur est resté anonyme.

