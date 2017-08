Le footballeur qui jouait sur une jambe

STOCKHOLM (Reuters) - Ignore-t-il la douleur? Le défenseur Mohammed Ali Khan a joué avec une jambe cassée pendant un match de première division suédoise.

Le joueur du BK Hacken s'est fait un peu mal en fin de première période, lundi, contre Brommapojkarna mais n'a pas pris conscience de la gravité de sa blessure et a repris sa place sur le terrain après la pause, comme si de rien n'était.

"Et en seconde période, je me suis dit 'Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne contrôle plus ma jambe, il y a quelque chose qui ne tient pas bien'", a-t-il raconté à Reuters.

Après neuf minutes sur la pelouse, Mohammed Ali Khan s'est présenté au médecin de son équipe qui a immédiatement posé le diagnostic.

"Il l'a regardée et a dit 'cette jambe est cassée'. Puis il l'a touchée quelques secondes et a ajouté "non, elle est vraiment cassée'", a poursuivi le défenseur, qui a depuis subi un scanner pour confirmer le sentiment du médecin.

Philip O'Connor, Simon Carraud pour le service français, édité par Julien Prétot