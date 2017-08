Le voleur rend l'urne, mais garde les pierres

SEATTLE (Reuters) - Un voleur qui, après avoir cambriolé une camionnette dans l'Etat de Washington, avait retrouvé parmi son butin une urne funéraire a renvoyé les cendres du défunt à sa famille.

Le malfaiteur s'était introduit dans le véhicule alors que son propriétaire jouait au golf, dans la banlieue de Tacoma, et était reparti avec deux valises.

L'une d'elle renfermait 3.000 pierres précieuses et une trentaine de bijoux en or et en argent. A l'intérieur de la seconde se trouvait une urne funéraire contenant les cendres du fils du propriétaire de la camionnette.

"C'est une affaire exceptionnelle pour deux raisons : d'abord au regard de la grande valeur des pierres dérobées mais aussi parce qu'on a affaire à un voleur qui semble avoir du coeur", a déclaré Ed Troyer, porte-parole du shérif du comté de Pierce, précisant qu'on ignorait à ce stade si le malfaiteur avait agi seul ou avec des complices.

Laura Myers, Catherine Monin pour le service français, édité par Gilles Trequesser