Lady Thatcher, la BBC et la sorcière du Magicien d'Oz

"Ding Dong! The Witch Is Dead" ("Ding Dong ! La Sorcière est morte"), extrait de la bande originale du "Magicien d'Oz", décolle dans les meilleures ventes de musique en Grande-Bretagne depuis la mort de Margaret Thatcher et pose un casse-tête à la BBC. Dans un communiqué publié vendredi, le groupe public de radio-télévision annonce qu'il diffusera la chanson lors du Top 40 sur BBC Radio 1, mais pas dans son intégralité, seulement un extrait en expliquant les raisons de ce succès étonnant pour un film sorti en 1939. /Photo d'archives/

Stephen Hird